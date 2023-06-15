Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 15 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,95 гривні (+5 копійок проти 14 червня), а продаж – 37,40 гривні (+8 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,60 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,66 гривні (-29 копійки), а продаж – 37,36 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-29 копійки), а продаж – (без змін), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40 гривень (-20 копійок), а продаж – 40,78 гривні (+16 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,22 гривні (+2 копійки), а продаж – 37,31 гривні (-1 копійка).

(+2 копійки), а продаж – (-1 копійка). Євро купують по 40,36 гривні (+16 копійок), а продають за 40,56 гривні (+14 копійок).

НБУ відпускати курс не буде

Аналітик Олексій Козирєв розповів, що у червні відпущення курсу не буде. Курс надалі буде у межах коридору від 36,56 до 36,93 гривні.

Щоб утримувати цей коридор, НБУ витратить від 1,75 до 2,4 мільярда доларів з резервів. Завдяки міжнародній допомозі резерв залишається на високому рівні,

– додає експерт.

Крім того, Козирєв дав прогнози щодо курсу валют у червні. Він зауважив, що безготівковий курс євро перебуватиме в межах від 38,57 до 40,33 гривні.

Долар: в банках – від 36,80 до 38 гривень, в обмінниках – 36,90 до 37,85 гривні;

Євро: в банках – від 38,50 до 41,50 гривні, в обмінниках – від 39,70 до 41,00 гривні.

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