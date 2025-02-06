Євро від НБУ знову суттєво виросло
- НБУ підвищив курс євро до майже 43,50 гривні, а курс долара опустив до 41,65 гривні.
- Валютний ринок наступного тижня буде в мінливому стані, стратегія Нацбанку ефективно стримує інфляцію.
За останню добу НБУ підвищив курс євро до майже 43,50 гривні, а курс долара навпаки опустив, хоч і не суттєво. Натомість в останній робочий день тижня регулятор очікує здешевлення обох валют, особливо європейської.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,65 гривні. Тобто ціна валюти впала на 10 копійок проти 6 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,40. Тобто ціна виросла на 29 копійок.
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Станом на 7 лютого курс НБУ буде такий:
- долар – 41,49 гривні,
- євро – 42,97 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 6 лютого курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,45 гривні, продаж – по 42 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,71 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
- в обмінниках: купівля – 40,72 гривні, продаж – 41,82 гривні.
Який офіційний курс чекати
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, валютний ринок буде в мінливому стані наступного тижня. Хоч коливання курсів буде частим, однак вартість залишатиметься в звичайних межах.
Нагадаю, що двоетапна корекція облікової ставки стала вагомим інструментом для зміцнення гривні та посприяла зниженню ажіотажу на валютному ринку.
Як додає Лєсовий, стратегія Нацбанку, яка є зараз, діє доволі ефективно та дієво. Стабільна ситуація на валютному ринку позитивно позначається не лише на кожному громадянинові, адже курсові показники до міри стримують й інфляційну "куряву", тобто ціни не зростають.
Зауважте! На готівковому ринку з 10 по 16 лютого курси будуть такими: 41,70 – 42,50 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро.