Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,65 гривні. Тобто ціна валюти впала на 10 копійок проти 6 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,40. Тобто ціна виросла на 29 копійок.

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Станом на 7 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,49 гривні,

євро – 42,97 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 6 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,45 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,71 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 40,72 гривні, продаж – 41,82 гривні.

Який офіційний курс чекати

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, валютний ринок буде в мінливому стані наступного тижня. Хоч коливання курсів буде частим, однак вартість залишатиметься в звичайних межах.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нагадаю, що двоетапна корекція облікової ставки стала вагомим інструментом для зміцнення гривні та посприяла зниженню ажіотажу на валютному ринку.

Як додає Лєсовий, стратегія Нацбанку, яка є зараз, діє доволі ефективно та дієво. Стабільна ситуація на валютному ринку позитивно позначається не лише на кожному громадянинові, адже курсові показники до міри стримують й інфляційну "куряву", тобто ціни не зростають.

Зауважте! На готівковому ринку з 10 по 16 лютого курси будуть такими: 41,70 – 42,50 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро.