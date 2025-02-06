Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,65 гривны. То есть цена валюты упала на 10 копеек против 6 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,40. То есть цена выросла на 29 копеек.
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По состоянию на 7 февраля курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,49 гривны,
- евро – 42,97 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 6 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,45 гривны, продажа – по 42 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,71 гривны, продажа – по 41,80 гривны,
- в обменниках: покупка – 40,72 гривны, продажа – 41,82 гривны.
Какой официальный курс ждать
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, валютный рынок будет в изменчивом состоянии на следующей неделе. Хотя колебания курсов будет частым, однако стоимость будет оставаться в обычных пределах.
Напомню, что двухэтапная коррекция учетной ставки стала весомым инструментом для укрепления гривны и способствовала снижению ажиотажа на валютном рынке.
Как добавляет Лесовой, стратегия Нацбанка, которая есть сейчас, действует довольно эффективно и действенно. Стабильная ситуация на валютном рынке положительно сказывается не только на каждом гражданине, ведь курсовые показатели в меру сдерживают и инфляционную "пыль", то есть цены не растут.
Заметьте! На наличном рынке с 10 по 16 февраля курсы будут такими: 41,70 – 42,50 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро.