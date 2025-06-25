Євро на підйомі: курс до долара наближається до рекорду

Курс євро до долара сягнув критичної межі. Якщо зростання європейської валюти продовжиться, то вона може встановити новий рекорд.

Як зріс курс євро до долара

За останні три дні євро зріс на 1,6% і досяг вартості 1,1641 долара. Зміцнення євро відбувається через послаблення політичної напруженості та позитивні економічні сигнали зі США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Світові аналітики прогнозують, що євро може зрости до 1,20 долара – рекордного рівня, якого не було з 2021 року.

Фахівці HSBC минулого тижня підвищили свій прогноз курсу євро на кінець року до 1,20 долара з попередніх 1,15 долара.

Danske Bank у червні підтвердили свою річну оцінку курсу євро на рівні 1,20 долара.

У Deutsche Bank заявили, що євро досягне цієї позначки ще до грудня.

Як інвестори реагують на ріст євро

Опціонні ринки демонструють впевненість інвесторів у сильнішому євро.

Ризикові реверси, які є показником різниці між ставками на зростання і падіння, у вівторок зросли найсильніше за понад три роки.

А понад 60% загального обсягу опціонів на євро цього місяця склали ставки на зростання курсу європейської валюти.

Важливо! У середу, 25 червня, за даними НБУ, долар подешевшав на 8 копійок і коштував 41,79 гривні. Натомість офіційний курс євро зріс на 48 копійок і встановив новий рекорд – 48,50 гривні.