Євро дивує: валюта різко обвалилася в ціні після того, як подорожчала
- Офіційний курс євро впав на 10 копійок до 48,66 гривні, а на 22 жовтня очікується зниження до 48,47 гривні.
- Натомість офіційний долара зріс на 2 копійки до 41,75 гривні, а на 22 жовтня буде по 41,74 гривні.
Станом на сьогодні офіційне євро впало з 41,76 гривні на 10 копійок, а на 22 жовтня очікується, що валюта ще більше втратить ціну. Натомість долар також втратив ціну, але несуттєво.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,75 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 2 копійки проти 20 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,66 гривні, тобто ціна впала на 10 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Ціна на бензин AI-92 в Росії побила черговий рекорд: як розвивається паливна криза
Станом на 22 жовтня курс валют буде таким:
- долар – 41,74 гривні;
- євро – 48,47 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом ранок 21 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,45 гривні, продаж – по 41,92 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,85 гривні, продаж – по 41,86 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,10 гривні, продаж – по 41,95 гривні.
Прогнози курсів валют на цей тиждень
Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що не варто очікувати на міжбанку та на готівковому ринку, що долар перетне межу в 42 гривні. Відтак, діапазон на міжбанку становить від 41,4 гривні до 41,7 гривні за валюту, а на готівковому ринку – від 41,25 гривні до 41,65 гривні.
Натомість курс євро буде таким: на міжбанку – від 48 гривень до 49 гривень, а на готівковому ринку – від 48 гривень до 49,5 гривні.
Крім того, банкір застерігає, що в сезон змін в обмінниках курси купівлі та продажу можуть бути з досить широким спредом – від 0,5 гривні до 0,7 гривні. Все через те, що обмінні пункти хочуть перестрахуватися внаслідок сезонних змін.