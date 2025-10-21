Євро дивує: валюта різко обвалилася в ціні після того, як подорожчала

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,75 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 2 копійки проти 20 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,66 гривні, тобто ціна впала на 10 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 22 жовтня курс валют буде таким:

Станом ранок 21 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що не варто очікувати на міжбанку та на готівковому ринку, що долар перетне межу в 42 гривні. Відтак, діапазон на міжбанку становить від 41,4 гривні до 41,7 гривні за валюту, а на готівковому ринку – від 41,25 гривні до 41,65 гривні.

Натомість курс євро буде таким: на міжбанку – від 48 гривень до 49 гривень, а на готівковому ринку – від 48 гривень до 49,5 гривні.