Евро удивляет: валюта резко обвалилась в цене после того, как подорожала

По состоянию на сегодня официальное евро упало с 41,76 гривны на 10 копеек, а на 22 октября ожидается, что валюта еще больше потеряет цену. Зато доллар также потерял цену, но несущественно.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,75 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 2 копейки против 20 октября. Официальный курс евро составляет 48,66 гривны, то есть цена упала на 10 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Цена на бензин AI-92 в России побила очередной рекорд: как развивается топливный кризис

По состоянию на 22 октября курс валют будет таким:

доллар – 41,74 гривны;

евро – 48,47 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию утро 21 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,45 гривны , продажа – по 41,92 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,85 гривны , продажа – по 41,86 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,95 гривны.

Прогнозы курсов валют на эту неделю