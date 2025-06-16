16 червня, 10:05
Євро після вихідних росте: де найбільше змінилася ціна
Основні тези
- Після суттєвого росту євро в банках купівля валюти – 47,60 гривні, а продаж – 48,30 гривні.
- Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що євро буде на рівні 45,50 – 47,50 гривні за тиждень, без значних змін для долара та євро.
Минулого тижня курс євро перетнув нову позначку у 48 гривень. Ціна валюти в банках та на чорному ринку сьогодні також показує ріст, а от в обмінниках спала.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 16 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,15 гривні (-2 копійки проти 13 червня) та продаж по 41,70 гривні (-5 копійок).
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- Купівля євро проходить по 47,60 гривні (+18 копійок), продаж – по 48,30 гривні (+10 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,54 гривні (+6 копійок), а продати по 41,48 гривні (+2 копійки).
- Купівля євро по 48,06 гривні (+12 копійок), а продаж по 48,16 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,62 гривні (-45 копійок), а продають по 41,55 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,47 гривні (-20 копійок), а продають по 48,42 гривні (+1 копійка).
Чи буде змінюватися євро цього тижня
Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що євро буде на рівні 45,50 – 47,50 гривні за валюту цього тижня. А формуватиме його світові тренди, як-от торги пари долар/євро.
Наразі співвідношення цих валют є більш-менш адекватним економічній ситуації в світі, викликаній "митним новаторством" США: 1 євро = 1,12 – 1,15 долара.
Крім того, банкір зауважує, що зараз змінювати долар та євро не варто, адже немає причин для знецінення долара.