Чи може євро подорожчати до 46 гривень перед Великоднем

Валютний експерт зазначає, що на сьогодні готівковий ринок тримається дещо нижче міжбанку. На наступний тиждень очікується, що ринок буде врівноважений, а курс євро на готівковому ринку не перетне позначки в 45,50 гривні.

Який курс євро буде перед Великоднем

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу розповів, що валютний ринок у період з 14 по 20 квітня залежатиме від декількох факторів.

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Першим є те, що НБУ може вжити монетарні заходи. Таким чином, 17 квітня регулятор може переглянути облікову ставку у бік збільшення до 16 – 16,5%.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Також, ринок живе в умовах режиму керованої гнучкості, що дає право зберігати всі засоби впливу на курсоутворення відповідно до поточної ситуації.

Ще одним фактором може стати геополітичні процеси досягнення миру в Україні. Втім саме економічні фактори є головними для формування валютного ринку.

По скільки буде євро з 14 по 20 квітня: