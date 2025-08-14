Офіційне євро рекордно зросло: яку ціну встановив НБУ для валюти
- Офіційний курс євро зріс на 57 копійок до 48,64 гривні, а долара — на 9 копійок до 41,51 гривні.
- Прогнозується, що курс долара на готівковому ринку залишатиметься в межах 41,4 – 41,8 гривні, а євро — 48 – 49,5 гривні.
За останню добу європейська валюта зросла в ціні на майже 60 копійок й зупинилася на позначці в 48,64 гривні. Натомість американська валюта також подорожчала, однак всього на 9 копійок.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,51 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 9 копійок проти 13 серпня. Офіційний курс євро становить 48,64 гривні, тобто ціна виросла на 57 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 14 серпня курс валют буде таким:
- долар – 41,45 гривні;
- євро – 48,44 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 13 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,75 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,97 гривні, продаж – по 41,59 гривні.
По скільки будуть курси наступного тижня?
Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що ринок валют залишатиметься в трендах попередніх місяців.
Власне мова йде про сталість трендів та помірні курсові коливання.
Відтак, курс долара залежатиме від дії режиму керованої гнучкості. Натомість курс євро – від світової кон'юнктури торгів пари долар/євро та відповідної індексації через пару гривня/долар.
За нашими оцінками, співвідношення цих двох світових валют може скласти 1 євро до 1,2 долара. Тобто в українському вимірі це означатиме коливання в межах 48 – 49 гривень за євро,
– додає Лєсовий.
Зауважте! З 18 по 24 серпня курсові коливання будуть на рівні 41,4 – 41,8 гривні за долар та 48 – 49 гривні за євро (на міжбанку), 41,4, – 41,8 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).