За останню добу європейська валюта зросла в ціні на майже 60 копійок й зупинилася на позначці в 48,64 гривні. Натомість американська валюта також подорожчала, однак всього на 9 копійок.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,51 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 9 копійок проти 13 серпня. Офіційний курс євро становить 48,64 гривні, тобто ціна виросла на 57 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 14 серпня курс валют буде таким:

долар – 41,45 гривні;

євро – 48,44 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 13 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,97 гривні, продаж – по 41,59 гривні.

По скільки будуть курси наступного тижня?

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що ринок валют залишатиметься в трендах попередніх місяців.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Власне мова йде про сталість трендів та помірні курсові коливання.

Відтак, курс долара залежатиме від дії режиму керованої гнучкості. Натомість курс євро – від світової кон'юнктури торгів пари долар/євро та відповідної індексації через пару гривня/долар.

За нашими оцінками, співвідношення цих двох світових валют може скласти 1 євро до 1,2 долара. Тобто в українському вимірі це означатиме коливання в межах 48 – 49 гривень за євро,

– додає Лєсовий.

Зауважте! З 18 по 24 серпня курсові коливання будуть на рівні 41,4 – 41,8 гривні за долар та 48 – 49 гривні за євро (на міжбанку), 41,4, – 41,8 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).