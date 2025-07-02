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2 липня, 17:24
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Зріс майже до 50: скільки гривень треба, щоб купити 500 євро сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Станом на 2 липня офіційний курс євро в Україні складає 49,41 гривні.
  • Курс купівлі євро в банках – 49 гривень, а продажу – 49,70 гривень; в обмінниках – купівля по 49,40 гривень, продаж по 49,58 гривні.

Євро вагомо подорожчав у червні. У липні ця тенденція продовжується. Зараз за 1 євро доведеться віддати майже 50 гривень.

Що відбувається з курсом євро зараз

2 липня офіційний курс в Україні складає 49,41 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін" банківський курс євро зараз зріс так:

  • купівля – 49 гривні за євро;
  • продаж – 49,70 гривні за євро.

В обмінниках зміни також відчутні, там середній курс зараз такий:

  • купівля – 49,40 гривні за євро;
  • продаж – 49,58 гривні за євро.

Скільки гривень сьогодні у 500 євро

  • якщо обмінювати 500 євро у банку, можна виручити приблизно – 24 500 гривень;
  • при обміні 500 євро в обміннику, є можливість отримати орієнтовно – 24 700 гривень.

Яка сума потрібна, щоб купити 500 євро зараз

  • для придбання 500 євро у банку потрібно приблизно – 24 850 гривень;
  • аби купити 500 євро в обміннику необхідно в середньому – 24 790 гривень.