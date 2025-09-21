Укр Рус
Економіка Макроекономіка Чим закінчиться для євро вересень: прогнози вартості валюти
21 вересня, 19:36
3

Чим закінчиться для євро вересень: прогнози вартості валюти

Валерія Городинська
Основні тези
  • Євро залишатиметься стабільним на українському ринку і малоймовірно, що перевищить 49 гривень.
  • На валюту впливатиме макрофінансова підтримка України на 2026 рік, бюджетні очікування тощо.

Євро надалі залишатиметься відносно стабільним на українському валютному ринку. Впливати на валюту будуть як майбутня обіцяна зовнішня допомога, так і бюджетні очікування на 2026 рік. Однак очікування свідчать про те, що євро не перетне психологічної позначки.

Чи перевищить євро 49 гривень?

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що на ринок наступного тижня впливатиме низка факторів. 

Наприклад серед тих факторів є обсяг очікуваної та підтвердженої макрофінансової підтримки України на 2026 рік. 

Крім того, впливатиме ще й формування бюджету на наступний рік, де цікавить не лише розрив між видатками та доходами бюджету, який гіпотетично може покрити макрофін, а й закладений середньозважений курс долара.

 

Тарас Лєсовий

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку

Ці чинники прямо впливатимуть настрої суспільства та бізнесу. Однак не забуваймо й про вагому роль Нацбанку, який в умовах війни реалізує ефективну стратегію, що унеможливлює різки валютні зміни. 

За словами Лєсового, євро хоч і залишатиметься доволі вразливим до світової кон'юнктури, втім валюта навряд чи перевищить 49 гривень. 

Цікаво! Загалом прогнозується, що з 22 по 28 вересня на міжбанку ціна буде встановлена на рівні 47,5 – 49 гривень, а на готівковому ринку – 48 – 49,5 гривні.

Який офіційний курс євро?

  • Станом на 21 вересня, офіційний курс євро становив 48,78 гривні, повідомляє НБУ.

  • Відповідно до даних "Мінфіну", середній курс євро в банках становить: купівля – 48,25 гривні, продаж – 48,95 гривні.

  • Готівковий курс натомість такий: купівля – 48,60 гривні, продаж – 48,78 гривні.