Одна із валют без змін, інша різко впала: за скільки можна купити долар та євро

Поки долар другий день поспіль залишається на позначці у понад 42 гривні, євро демонструє різкий спад вартості. Цікаво, що завтра валюти поміняються місцями, адже євро втратить в ціні, а долар покаже ріст.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,09 гривні. Тобто ціна американської валюти не змінилася проти 19 листопада. Офіційний курс євро становить 48,73 гривні, тобто ціна впала на 9 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Ні долар, ні євро: чому гривня зараз вигідніша за іноземну валюту Станом на 21 листопада курс валют буде таким: долар – 42,15 гривні;

євро – 48,51 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на ранок 20 листопада курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,82 гривні , продаж – по 42,29 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,25 гривні , продаж – по 42,20 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,68 гривні, продаж – по 42,31 гривні. Як перебої зі світлом можуть вплинути на курс наступного тижня? Як заявив для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, погіршення ситуації з електропостачанням внаслідок атак росіян на об'єкти енергетики вплине ще й на валютний ринок.

Водночас НБУ надалі підтримуватиме стабільність курсу завдяки монетарній політиці та рекордним валютним резервам.

Очікується, що курс долара коливатиметься між 41,8 – 42,2 гривні, а євро – в межах 48 – 49,5 гривні, без суттєвих змін на ринку.