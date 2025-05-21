Спочатку суттєво подорожчало, а потім впало: який курс євро встановив НБУ

Офіційний курс євро показує різносторонній рух ціни. Якщо вчора ціна зросла на 40 копійок, то сьогодні курс пустився на 20 копійок. Курс долара також показав спад, але не такий суттєвий.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,48 гривні. Тобто ціна валюти впала на 9 копійок проти 20 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,65 гривні. Тобто ціна впала на 20 копійок.

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Станом на 22 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,43 гривні,

євро – 46,91 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 21 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,81 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,60 гривні, продаж – по 41,60 гривні.

Прогноз курсу євро

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, максимальна позначка курс єро може сягнути 47 гривень, а мінімальна 45,50 гривні за валюту на готівковому ринку.

Тарас Лєсовий директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Попередні тижні на курси валют разом зі стратегією НБУ впливатимуть перш за все економічні чинники.

Відтак, банкір додає, що це, у пергу чергу, розвиток експорту. Водночас вплив матимуть ще й галузі, що створюють ВВП країни, а це аграрний сектор, ВПК та будівництво.