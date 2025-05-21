Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,48 гривні. Тобто ціна валюти впала на 9 копійок проти 20 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,65 гривні. Тобто ціна впала на 20 копійок.
Дивіться також Бізнес проти Центробанку: що відбувається в Росії
Станом на 22 травня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,43 гривні,
- євро – 46,91 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 21 травня курс долара становить на готівковому ринку:
- у банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,81 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,60 гривні, продаж – по 41,60 гривні.
Прогноз курсу євро
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, максимальна позначка курс єро може сягнути 47 гривень, а мінімальна 45,50 гривні за валюту на готівковому ринку.
Попередні тижні на курси валют разом зі стратегією НБУ впливатимуть перш за все економічні чинники.
Відтак, банкір додає, що це, у пергу чергу, розвиток експорту. Водночас вплив матимуть ще й галузі, що створюють ВВП країни, а це аграрний сектор, ВПК та будівництво.