Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,48 гривны. То есть цена валюты упала на 9 копеек против 20 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,65 гривны. То есть цена упала на 20 копеек.

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По состоянию на 22 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,43 гривны,

евро – 46,91 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 21 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,81 гривне ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,60 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

Прогноз курса евро

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, максимальная отметка курс евро может достичь 47 гривен, а минимальная 45,50 гривны за валюту на наличном рынке.

Тарас Лесовой директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Предыдущие недели на курсы валют вместе со стратегией НБУ будут влиять прежде всего экономические факторы.

Поэтому, банкир добавляет, что это, в первую очередь, развитие экспорта. В то же время влияние будут иметь еще и отрасли, создающих ВВП страны, а это аграрный сектор, ВПК и строительство.