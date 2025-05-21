Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,48 гривны. То есть цена валюты упала на 9 копеек против 20 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,65 гривны. То есть цена упала на 20 копеек.
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По состоянию на 22 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,43 гривны,
- евро – 46,91 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 21 мая курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,81 гривне,
- на черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- в обменниках: покупка – по 40,60 гривны, продажа – по 41,60 гривны.
Прогноз курса евро
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, максимальная отметка курс евро может достичь 47 гривен, а минимальная 45,50 гривны за валюту на наличном рынке.
Предыдущие недели на курсы валют вместе со стратегией НБУ будут влиять прежде всего экономические факторы.
Поэтому, банкир добавляет, что это, в первую очередь, развитие экспорта. В то же время влияние будут иметь еще и отрасли, создающих ВВП страны, а это аграрный сектор, ВПК и строительство.