200 євро в гривнях: скільки це сьогодні

З початку березня відбулося відчутне здорожчання євро. Ця тенденція продовжується і зараз.

Який курс євро зараз

Офіційний курс євро в Україні зараз – 45,21 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", середній курс євро у банках сьогодні такий:

купівля – 44,90 гривні за євро;

продаж – 45,55 гривні за євро.

А от в обмінниках середній курс дещо відрізняється:

купівля – 45,20 гривні за євро;

продаж – 45,40 гривні за євро.

Нагадаємо! Банкір Тарас Лєсовий розповів як зміниться курс євро у березні.

За скільки сьогодні можна купити 200 євро

якщо покупка 200 євро відбувається у банку , доведеться витратити приблизно 9 110 гривень;

, доведеться витратити приблизно 9 110 гривень; при покупці 200 євро в обміннику, доведеться витратити орієнтовно 9 080 гривень.

Скільки можна отримати за 200 євро 12 березня