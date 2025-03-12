12 березня, 17:55
200 євро в гривнях: скільки це сьогодні
Основні тези
- Офіційний курс євро в Україні становить 45,21 гривні за євро.
- При купівлі 200 євро в банку потрібно витратити приблизно 9 110 гривень, а в обміннику — 9 080 гривень.
З початку березня відбулося відчутне здорожчання євро. Ця тенденція продовжується і зараз.
Який курс євро зараз
Офіційний курс євро в Україні зараз – 45,21 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Керівників "Київзеленбуду" затримали за підозрою в хабарництві
За даними "Мінфіну", середній курс євро у банках сьогодні такий:
- купівля – 44,90 гривні за євро;
- продаж – 45,55 гривні за євро.
А от в обмінниках середній курс дещо відрізняється:
- купівля – 45,20 гривні за євро;
- продаж – 45,40 гривні за євро.
Нагадаємо! Банкір Тарас Лєсовий розповів як зміниться курс євро у березні.
За скільки сьогодні можна купити 200 євро
- якщо покупка 200 євро відбувається у банку, доведеться витратити приблизно 9 110 гривень;
- при покупці 200 євро в обміннику, доведеться витратити орієнтовно 9 080 гривень.
Скільки можна отримати за 200 євро 12 березня
- при здачі 200 євро у банку можна отримати орієнтовно 8 980 гривень;
- якщо здавати 200 євро в обміннику, можна отримати в середньому 9 040 гривень.