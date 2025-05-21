Скільки сьогодні доведеться витратити на покупку 300 євро

Курс євро поступово знижувався на початку травня. В 20-х числах ситуація змінилась. У цей період євро почав потроху дорожчати.

Який курс євро в Україні зараз Станом на 21 травня офіційний курс в Україні складає – 46,65 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Російське судно здійснило "підозрілі маневри" біля енергокабелю між Польщею та Швецією, – Туск За даними "Мінфіну" курс євро у банках змінився так: купівля – 46,53 гривні за євро;

продаж – 47,28 гривні за євро. А от в обмінниках курс змінився таким чином: купівля – 46,95 гривні за євро;

продаж – 47,15 гривні за євро. Скільки гривень треба зараз, щоб купити 300 євро для придбання 300 євро у банку сьогодні необхідно приблизно – 14 184 гривень;

аби купити 300 євро в обміннику, потрібно мати орієнтовно – 14 145 гривень. Яку суму гривень можна отримати за 300 євро сьогодні за 300 євро у банку сьогодні можна отримати приблизно – 13 959 гривень;

в обміннику за 300 євро можна виручити приблизно – 14 085 гривень.