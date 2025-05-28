28 травня, 17:54
Стабільності немає на горизонті: скільки сьогодні потрібно гривень, аби купити 200 євро
Основні тези
- Офіційний курс євро в Україні на 28 травня 2025 року становить 47,31 гривні за євро.
- Для купівлі 200 євро потрібно близько 9 470 гривень у банку або 9 460 гривень в обміннику.
У другій половині травня курс євро постійно коливався. Зміни були відчутні у всіх секторах ринку.
Як змінився курс євро в кінці травня 2025
28 травня офіційний курс в Україні сягнув – 47,31 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними "Мінфіну" середній курс євро у банках зараз такий:
- купівля – 46,85 гривні за євро;
- продаж – 47,53 гривні за євро.
Дещо змінився курс євро і в обмінниках:
- купівля – 47,15 гривні за євро;
- продаж – 47,30 гривні за євро.
Скільки треба гривень, аби сьогодні купити 200 євро
- для придбання 200 євро у банку, потрібно приблизно – 9 470 гривень;
- щоб купити 200 євро в обміннику, необхідно уже орієнтовно – 9 460 гривень.
Яку суму гривень можна отримати за 200 євро зараз
- якщо обмінювати 200 євро у банку можна отримати приблизно – 9 370 гривень;
- при обміні 200 євро в обміннику, вдасться виручити орієнтовно – 9 430 гривень.