Стабільності немає на горизонті: скільки сьогодні потрібно гривень, аби купити 200 євро

У другій половині травня курс євро постійно коливався. Зміни були відчутні у всіх секторах ринку.

Як змінився курс євро в кінці травня 2025 28 травня офіційний курс в Україні сягнув – 47,31 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Гроші замість стрілянини: італійська мафія змінює тактику заради прибутків За даними "Мінфіну" середній курс євро у банках зараз такий: купівля – 46,85 гривні за євро;

продаж – 47,53 гривні за євро. Дещо змінився курс євро і в обмінниках: купівля – 47,15 гривні за євро;

продаж – 47,30 гривні за євро. Скільки треба гривень, аби сьогодні купити 200 євро для придбання 200 євро у банку, потрібно приблизно – 9 470 гривень;

щоб купити 200 євро в обміннику, необхідно уже орієнтовно – 9 460 гривень. Яку суму гривень можна отримати за 200 євро зараз якщо обмінювати 200 євро у банку можна отримати приблизно – 9 370 гривень;

при обміні 200 євро в обміннику, вдасться виручити орієнтовно – 9 430 гривень.