Курс євро знову лідерує: НБУ суттєво підвищив курс
- Євро зросло на понад 40 копійок, а тому офіційний курс становить 46,85 гривні.
- Водночас курс долара зріс на 8 копійок – до 41,57 гривні.
За останню добу європейська валюта зросла на понад 40 копійок. Ціна такими кроками наближається знову до позначки у 47 гривень. Долар також додав в ціні, але не так суттєво.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,57 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 8 копійок проти 19 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,85 гривні. Тобто ціна виросла на 41 копійку.
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Станом на 21 травня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,48 гривні,
- євро – 46,65 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 20 травня курс долара становить на готівковому ринку:
- у банках: купівля – 41,25 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,85 гривні, продаж – по 41,60 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку цього тижня
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, євро на готівковому ринку та на міжбанку буде на рівні 45,50 – 47 гривень за валюту.
Попередні тижні на курси валют разом зі стратегією НБУ впливатимуть перш за все економічні чинники.
Йдеться про розвиток експорту, розвиток економіки, а також про найбільш потужні галузі, які створюють ВВП країни – агросектор, будівництво, військово-промисловий комплекс тощо.