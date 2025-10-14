За останній тиждень злотий помітно здешевшав. 13-14 жовтня його ціна вперше за тривалий час спустилася до позначки, меншої за 11,30 гривень.

Який курс злотого за НБУ 14 жовтня?

Офіційний курс злотого 14 жовтня сягнув 11,29 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його вартість не змінилася у порівнянні з 13 жовтня, проте здешевшала на близько 4-5 копійок у порівнянні з минулим тижнем.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 14 жовтня такий:

купівля – 10,97 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 13 жовтня);

продаж – 11,62 гривень за злотий (-13 копійок у порівнянні з 13 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,35 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 13 жовтня);

продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 13 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 097 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 162 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют