23 вересня, 12:48
3

Курс злотого в Україні: скільки валюта коштує в банках та обмінниках

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Офіційний курс злотого 23 вересня за НБУ становить 11,44 гривень, що на 9 копійок більше ніж 22 вересня.
  • У банках курс купівлі злотого складає 11,12 гривень, а продажу – 11,77, тоді як в обмінниках – 11,39 гривень за купівлю та 11,47 за продаж.

Після здешевлення на вихідних курс злотого починає поступово дорожчати. Його ціна знову перетнула позначку в 11,40 гривень.

Який офіційний курс злотого за НБУ 23 вересня?

Офіційний курс злотого 23 вересня сягнув 11,44 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його ціна зросла на 9 копійок у порівнянні з 22 вересня. Загалом злотий продовжує поступово дорожчати після здешевлення.

Динаміка курсу злотого 16-23 вересня / графіка "Мінфіну"

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 23 вересня такий:

  • купівля – 11,12 гривень за злотий (+7 копійок у порівнянні з 22 вересня);
  • продаж – 11,77 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 22 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

  • купівля – 11,39 гривень за злотий (+3 копійки у порівнянні з 22 вересня);
  • продаж – 11,47 гривень за злотий (+2 копійки у порівнянні з 22 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 112 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 139 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

  • у банку – 1 177 гривні за 100 злотих;
  • в обміннику – 1 147 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют

  • У бюджет України вперше заклали показник євро. Кабінет міністрів України прогнозує курс євро на 2026 рік на рівні понад 49 гривень за євро.

  • Долар наприкінці вересня на валютному ринку може визначити тренди до кінця цього року. Очікується, що курс долара залишиться у діапазоні 41,2 – 41,5 гривні, без різких змін.

  • Також стало відомо, чим закінчиться для євро вересень. Євро залишатиметься стабільним на українському ринку і малоймовірно, що перевищить 49 гривень. На валюту впливатиме макрофінансова підтримка України на 2026 рік, бюджетні очікування тощо.