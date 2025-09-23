Курс злотого в Україні: скільки валюта коштує в банках та обмінниках
- Офіційний курс злотого 23 вересня за НБУ становить 11,44 гривень, що на 9 копійок більше ніж 22 вересня.
- У банках курс купівлі злотого складає 11,12 гривень, а продажу – 11,77, тоді як в обмінниках – 11,39 гривень за купівлю та 11,47 за продаж.
Після здешевлення на вихідних курс злотого починає поступово дорожчати. Його ціна знову перетнула позначку в 11,40 гривень.
Який офіційний курс злотого за НБУ 23 вересня?
Офіційний курс злотого 23 вересня сягнув 11,44 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його ціна зросла на 9 копійок у порівнянні з 22 вересня. Загалом злотий продовжує поступово дорожчати після здешевлення.
Динаміка курсу злотого 16-23 вересня / графіка "Мінфіну"
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 23 вересня такий:
- купівля – 11,12 гривень за злотий (+7 копійок у порівнянні з 22 вересня);
- продаж – 11,77 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 22 вересня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,39 гривень за злотий (+3 копійки у порівнянні з 22 вересня);
- продаж – 11,47 гривень за злотий (+2 копійки у порівнянні з 22 вересня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 112 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 139 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 177 гривні за 100 злотих;
- в обміннику – 1 147 гривень за 100 злотих.
