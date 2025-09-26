Злотий набирає обертів: який курс 26 вересня
- Офіційний курс злотого 26 вересня сягнув 11,42 гривень, що на 2 копійки більше ніж 25 вересня.
- У банках курс купівлі злотого 11,05 гривень, продажу – 11,82 гривні; в обмінниках купівля – 11,40 гривень, продаж – 11,50 гривень.
Курс злотого перетнув планку в 11,40 гривень й продовжує коливася в цьому діапазоні. 26 вересня його вартість зросла на 2 копійки.
Який курс злотого за НБУ 26 вересня?
Офіційний курс злотого 26 вересня сягнув 11,42 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його ціна зросла на 2 копійки у порівнянні з 25 вересня. Загалом коливання злотого залишаються стабільними.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 26 вересня такий:
- купівля – 11,05 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 25 вересня);
- продаж – 11,82 гривень за злотий (+2 копійки у порівнянні з 25 вересня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,40 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 25 вересня);
- продаж – 11,50 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 25 вересня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 105 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 140 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 182 гривні за 100 злотих;
- в обміннику – 1 150 гривень за 100 злотих.
Головні новини про курси валют
Одну з валют "понизять" відносно долара. Президент Аргентини Хав'єр Мілєй розглядає девальвацію песо, оскільки реальний курс має бути на 20-30% нижчим для стимулювання економіки. МВФ вимагає профіциту поточного рахунку близько 10 мільярдів доларів, що можливо лише при курсі песо від 1 650 до 1 700 за долар.
У бюджет України вперше заклали показник євро. Кабінет міністрів України прогнозує курс євро на 2026 рік на рівні понад 49 гривень за євро. У проєкті держбюджету на 2026 рік видатки держбюджету прогнозуються на рівні 4,8 трильйона гривень.
Долар наприкінці вересня на валютному ринку може визначити тренди до кінця цього року. Очікується, що курс долара залишиться у діапазоні 41,2 – 41,5 гривні, без різких змін.