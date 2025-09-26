Офіційний курс злотого 26 вересня сягнув 11,42 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його ціна зросла на 2 копійки у порівнянні з 25 вересня. Загалом коливання злотого залишаються стабільними.

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 26 вересня такий:

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

Одну з валют "понизять" відносно долара. Президент Аргентини Хав'єр Мілєй розглядає девальвацію песо, оскільки реальний курс має бути на 20-30% нижчим для стимулювання економіки. МВФ вимагає профіциту поточного рахунку близько 10 мільярдів доларів, що можливо лише при курсі песо від 1 650 до 1 700 за долар.

У бюджет України вперше заклали показник євро. Кабінет міністрів України прогнозує курс євро на 2026 рік на рівні понад 49 гривень за євро. У проєкті держбюджету на 2026 рік видатки держбюджету прогнозуються на рівні 4,8 трильйона гривень.