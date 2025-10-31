Курс злотого обвалився майже на 10 копійок: де можна задешево купити валюту

Після стрімкого здорожчання злотий починає дешевшати, за добу курс впав на 9 копійок. Найвигідніше купувати злотий у банках – за 11,15 гривень.

Який курс злотого за НБУ 31 жовтня?

Офіційний курс злотого 31 жовтня сягнув 11,42 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його вартість впала на 9 копійок в порівнянні з 31 жовтня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 31 жовтня такий:

купівля – 11,15 гривень за злотий (-10 копійок у порівнянні з 30 жовтня);

продаж – 11,90 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 30 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,47 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 30 жовтня);

продаж – 11,60 гривень за злотий (-4 копійки у порівнянні з 30 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 190 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 160 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 115 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 147 гривень за 100 злотих.

