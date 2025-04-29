Хвилюватися не варто: чи зріс курс злотого перед 1 травня

У квітні курс злотого продемонстрував доволі різке та вагоме зростання. Однак згодом ситуація стабілізувалася. Зараз коливання, що відбуваються, майже не відчутні.

Як змінився офіційний курс злотого в кінці квітня Офіційний курс злотого, станом на 29 квітня, становить – 11,09 гривень (-1 копійка, порівняно з 28 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Українці з III групою інвалідності: чи проіндексували їм пенсії Курс злотого в банках та обмінниках України Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився так: купівля – 10,70 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 29 квітня);

продаж – 11,35 гривні за злотий (без змін). А о в обмінниках ситуація дещо змінилась: купівля – 10,95 гривні за злотий (+4 копійки);

продаж – 11,07 гривні за злотий (+2 копійки). Скільки сьогодні треба витратити на покупку 100 злотих для придбання 100 злотих у банку сьогодні потрібно орієнтовно – 1 135 гривень;

сьогодні потрібно орієнтовно – 1 135 гривень; аби купити 100 злотих в обміннику необідно уже – 1 107 гривень. Скільки гривень можна отримати за 100 злотих сьогодні якщо здавати 100 злотих у банку , можна виручити в середньому – 1 070 гривень;

, можна виручити в середньому – 1 070 гривень; при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться виручити орієнтовно – 1 095 гривень.