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29 квітня, 10:56
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Хвилюватися не варто: чи зріс курс злотого перед 1 травня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Станом на 29 квітня, офіційний курс злотого становить 11,09 гривень.
  • В обмінниках курс купівлі злотого зріс до 10,95 гривні, а продажу до 11,07 гривень.

У квітні курс злотого продемонстрував доволі різке та вагоме зростання. Однак згодом ситуація стабілізувалася. Зараз коливання, що відбуваються, майже не відчутні.

Як змінився офіційний курс злотого в кінці квітня

Офіційний курс злотого, станом на 29 квітня, становить – 11,09 гривень (-1 копійка, порівняно з 28 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках України

Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився так:

  • купівля – 10,70 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 29 квітня);
  • продаж – 11,35 гривні за злотий (без змін).

А о в обмінниках ситуація дещо змінилась:

  • купівля – 10,95 гривні за злотий (+4 копійки);
  • продаж – 11,07 гривні за злотий (+2 копійки).

Скільки сьогодні треба витратити на покупку 100 злотих

  • для придбання 100 злотих у банку сьогодні потрібно орієнтовно – 1 135 гривень;
  • аби купити 100 злотих в обміннику необідно уже – 1 107 гривень.

Скільки гривень можна отримати за 100 злотих сьогодні

  • якщо здавати 100 злотих у банку, можна виручити в середньому – 1 070 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться виручити орієнтовно – 1 095 гривень.