Відбулося падіння: що сталося з курсом злотого в кінці липня

Протягом липня курс злотого залишався стабільним. Відбувалися лиш незначні коливання. Водночас саме в кінці липні з'явилась нова тенденція – курс почав знижуватись.

Як змінився офіційний курс злотого у липні 2025?

Станом на 29 липня, офіційний курс злотого склав – 11,43 гривні (-8 копійок, порівняно з 28 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс злотого у банках та обмінниках?

Як показують дані видання "Мінфін", середній курс злотого у банках:

купівля – 11,05 гривень за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 28 липня);

продаж – 11,63 гривні за злотий (-5 копійок).

Відчутно зниження курсу і в обмінниках:

купівля – 11,38 гривні за злотий (-4 копійок);

продаж – 11,50 гривні за злотий (-4 копійок).

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих?

для придбання 100 злотих у банку сьогодні необхідно орієнтовно – 1 163 гривень;

а от покупка 100 злотих в обміннику обійдеться у приблизно – 1 150 гривень.

Скільки можна отримати за 100 злотих в кінці липня?