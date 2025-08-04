4 серпня, 10:36
Продовжує падати: що відбувається з курсом злотого після перших серпневих вихідних
Основні тези
- Офіційний курс злотого 4 серпня – 11,14 гривні, що на 3 копійки менше, ніж 1 серпня.
- У банках курс злотого не змінився, тоді як в обмінниках купівля зросла до 11,20 гривні, а продаж знизився до 11,38 гривні.
З кінця липня курс злотого почав знижуватися. У серпні ця тенденція триває. Зокрема, після вихідних відчувається здешевшання цієї валюти.
Який офіційний курс злотого 4 серпня?
Станом на 4 серпня, офіційний курс злотого – 11,14 гривні (-3 копійки, порівняно з 1 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках змінився таким чином:
- купівля – 10,90 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 1 серпня);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).
А от в обмінниках відбулися певні зміни:
- купівля – 11,20 гривні за злотий (+2 копійки);
- продаж – 11,38 гривні за злотий (-2 копійки).
Скільки треба гривень, аби купити 100 злотих 4 серпня
- при покупці 100 злотих у банку, доведеться витратити орієнтовно – 1 145 гривень;
- покупка 100 злотих в обміннику обійдеться у приблизно – 1 138 гривень.
Яку суму вдасться виручити при здачі 100 злотих
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 090 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться виручити орієнтовно – 1 120гривень.