Укрпошта даватиме пенсіонерам енергозберігаючі лампи: як їх отримати
Джерело:Укрпошта
З 5 грудня у всіх сільських відділеннях Укрпошти, крім Київщини, для пенсіонерів розпочнеться додатковий обмін LED-ламп. На Київщині цей проєкт стартує трохи згодом — 12 грудня.
Плюс п'ять
Укрпошта відновлює проєкт, який передбачає обмін ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Люди пенсійного віку зможуть додатково отримати по п'ять таких ламп.
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Якщо раніше старі лампи потрібно було надавати одразу при обміні, то тепер їх можна буде принести у відділення Укрпошти впродовж місяця з моменту отримання п'яти нових.
Як отримати нові лампи
Щоб отримати ще по 5 енергоощадних ламп пенсіонерам потрібно просто завітати у відділення з паспортом, номером картки платника податків, пенсійним посвідченням та активним номером телефону.Зауважте! Зараз по всій Україні для обміну доступні близько 18 мільйонів енергоощадних ламп. Програма діятиме, доки світлодіоди будуть в наявності на кожному окремому відділенні.
Хто ще може обміняти лампи
Подати заявку на отримання LED-ламп, можуть також юридичні особи. Серед них: медичні заклади, школи, дитячі садочки, поліклініки та ОСББ. Для цього потрібно подати відповідну заяву в застосунку Дія.Важливо! За попередніми підрахунками, економія від обміну ще 18 мільйонів світлодіодних ламп дозволить заощадити до 1000 мегаватів, що дорівнює роботі блока атомної електростанції.