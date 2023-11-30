Укрпошта даватиме пенсіонерам енергозберігаючі лампи: як їх отримати

З 5 грудня у всіх сільських відділеннях Укрпошти, крім Київщини, для пенсіонерів розпочнеться додатковий обмін LED-ламп. На Київщині цей проєкт стартує трохи згодом — 12 грудня.

Плюс п'ять

Укрпошта відновлює проєкт, який передбачає обмін ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Люди пенсійного віку зможуть додатково отримати по п'ять таких ламп.

Читайте також Чи зміняться тарифи до кінця року: збільшення ціни ЖКП для українців

Якщо раніше старі лампи потрібно було надавати одразу при обміні, то тепер їх можна буде принести у відділення Укрпошти впродовж місяця з моменту отримання п'яти нових.

Як отримати нові лампи

Щоб отримати ще по 5 енергоощадних ламп пенсіонерам потрібно просто завітати у відділення з паспортом, номером картки платника податків, пенсійним посвідченням та активним номером телефону.

Хто ще може обміняти лампи

Зараз по всій Україні для обміну доступні близько 18 мільйонів енергоощадних ламп. Програма діятиме, доки світлодіоди будуть в наявності на кожному окремому відділенні.

Подати заявку на отримання LED-ламп, можуть також юридичні особи. Серед них: медичні заклади, школи, дитячі садочки, поліклініки та ОСББ. Для цього потрібно подати відповідну заяву в застосунку Дія.

За попередніми підрахунками, економія від обміну ще 18 мільйонів світлодіодних ламп дозволить заощадити до 1000 мегаватів, що дорівнює роботі блока атомної електростанції.