Плюс п'ять
"Укрпошта" відновлює проєкт, який передбачає обмін ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Люди пенсійного віку зможуть додатково отримати по п'ять таких ламп.
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Якщо раніше старі лампи потрібно було надавати одразу при обміні, то тепер їх можна буде принести у відділення "Укрпошти" впродовж місяця з моменту отримання п'яти нових.
Як отримати нові лампи
Щоб отримати ще по 5 енергоощадних ламп пенсіонерам потрібно просто завітати у відділення з паспортом, номером картки платника податків, пенсійним посвідченням та активним номером телефону.
Хто ще може обміняти лампи
Подати заявку на отримання LED-ламп, можуть також юридичні особи. Серед них: медичні заклади, школи, дитячі садочки, поліклініки та ОСББ. Для цього потрібно подати відповідну заяву в застосунку Дія.