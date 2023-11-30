Плюс п'ять

"Укрпошта" відновлює проєкт, який передбачає обмін ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Люди пенсійного віку зможуть додатково отримати по п'ять таких ламп.

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Якщо раніше старі лампи потрібно було надавати одразу при обміні, то тепер їх можна буде принести у відділення "Укрпошти" впродовж місяця з моменту отримання п'яти нових.

Як отримати нові лампи

Щоб отримати ще по 5 енергоощадних ламп пенсіонерам потрібно просто завітати у відділення з паспортом, номером картки платника податків, пенсійним посвідченням та активним номером телефону.

Зауважте! Зараз по всій Україні для обміну доступні близько 18 мільйонів енергоощадних ламп. Програма діятиме, доки світлодіоди будуть в наявності на кожному окремому відділенні.

Хто ще може обміняти лампи

Подати заявку на отримання LED-ламп, можуть також юридичні особи. Серед них: медичні заклади, школи, дитячі садочки, поліклініки та ОСББ. Для цього потрібно подати відповідну заяву в застосунку Дія.

Важливо! За попередніми підрахунками, економія від обміну ще 18 мільйонів світлодіодних ламп дозволить заощадити до 1000 мегават, що дорівнює роботі блока атомної електростанції.