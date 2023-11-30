Плюс пять
Укрпочта восстанавливает проект, предусматривающий обмен ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Люди пенсионного возраста смогут дополнительно получить пять таких ламп.
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Если раньше старые лампы нужно было предоставлять сразу при обмене, теперь их можно будет принести в отделение Укрпочты в течение месяца с момента получения пяти новых.
Как получить новые лампы
Чтобы получить еще по 5 энергосберегающих ламп, пенсионерам нужно просто посетить отделение с паспортом, номером карты налогоплательщика, пенсионным удостоверением и активным номером телефона.
Кто еще может обменять лампы
Подать заявку на получение LED-ламп могут также юридические лица. Среди них: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и ОСМД. Для этого следует подать соответствующее заявление в приложении Дия.