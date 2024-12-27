Глобальна паніка у ланцюгах постачання: як на це вплинув Трамп

Бізнес Сполучених Штатів та Європи займається вивченням можливого підвищення цін. Однак китайські підприємства та фабрики шукають покупців в інших місцях.

Чому постачання у світі опинилися під загрозою

Це відбулося після погроз Дональда Трампа запровадити нові мита, передає 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Загроза введення мит провокує хаос у галузі бізнесу. Так світова торгова система стає схильною до різного роду проблем, зокрема через більші витратами та вразливість до збоїв.

Згідно з опитуванням Oxford Economics, яке відбулося серед 156 компаній у двотижневий період до 10 грудня, глобальна торгівельна війна є головним ризиком для світової економіки протягом наступних двох років. Так вважають 65% респондентів.

Цікаво! Також 38% опитаних зазначили боротьбу між Росією та НАТО. І 14% – конфлікт Китаю та Тайваню.

Які наслідки матимуть загрози Трампа

Крім того, компанії роблять замовлення на випередження. Інші ж з них шукають нових постачальників або переглядають чинні умови договору, якщо мають таку можливість.

Проте це супроводжується вищими витратами у вигляді:

великих запасів;

дорожчої прискореної доставки;

ризику з неперевіреними партнерами.

Підприємці кажуть, що прибуток постраждає, а витрати зменшаться в інших місцях. Але зрештою за це все заплатять споживачі.

Попри всі запобіжні кроки, немає гарантії, що стратегії, які допомогли деяким компаніям витримати першу торгову війну Трампа, спрацюють і цього разу. Проблема у тому, що цього разу у поле його зору потрапили як союзники, так і противники.

Крім того, у портах Китаю спостерігалося двозначне зростання контейнерообігу за два тижні після виборів. Воно збільшилося ще більше (майже на 30%) на другий тиждень грудня.

Зауважте! Міжнародні вантажні авіарейси збільшувалися щонайменше на третину щотижня з середини жовтня. Наразі ж економісти очікують, що це продовжиться, бо клієнти поспішають завантажувати замовлення.