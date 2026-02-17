Гроші на купівлю американської зброї: Україні виділяють нову допомогу
- Латвія виділяє Україні 10 мільйонів євро для закупівлі американської зброї через фонд PURL НАТО.
- Раніше Латвія вже виділила 125 тисяч євро для відновлення енергосистеми України, і загальний обсяг її допомоги перевищив 1,6% латвійського ВВП.
Країна-партнерка України – Латвія – планує виділити 10 мільйонів євро на підтримку Києва. Гроші будуть надані в межах фонду PURL НАТО.
Яку допомогу надать Латвія?
Таке рішення у вівторок, 17 лютого, ухвалив уряд країни, про що повідомила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня.
Наголошується, що ці кошти будуть використані для закупівлі озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні захищатися.
Закупівлі здійснюватимуться у США — нашого стратегічного партнера, що забезпечить надійну та якісну допомогу,
– написала Евіка Сіліня.
Зверніть увагу! Внесок Латвії здійснюється в межах 0,25% від ВВП, що підтверджує підтримку України.
Нагадаємо, що раніше країна виділила для Києва 125 тисяч євро. Кошти передбачалися для відновлення енергосистеми та забезпечення безперебійного електропостачання. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
27 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Києві двосторонні переговори з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже.
Сибіга висловив вдячність Латвії за підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення. Загалом обсяг допомоги уже перевищив 1,6% латвійського ВВП.
Йдеться про зброю, боєприпаси, підготовку військовослужбовців, фінансову підтримку. Вдячні Латвії також за приєднання до PURL і за нещодавню передачу 42 бронетранспортерів "PATRIA 6x6",
– зазначив Андрій Сибіга.
Зауважте! Окремо представники двох країн зосередилися на підтримці енергетичного сектору. Україна висловила подяку за додатковий внесок Латвії у розмірі 125 тисяч євро, який сприятиме відновленню об'єктів енергетики, безперебійному електропостачанню та стабілізації енергосистеми.
Хто ще надав допомогу у межах програми PURL?
- Ініціатива PURL залучила вже понад 20 країн. Партнери зібрали загалом на 4,5 мільярда доларів. Найбільше грошей на зброю для України зібрали Німеччина, Нідерланди та Норвегія.
- Країни продовжують активно долучати до ініціативи. Наприклад, 13 лютого Швеція повідомила, що виділяє грошову допомогу у розмірі 100 мільйонів доларів США у межах програми PURL. Це вже третій раз, коли країна робить внесок у програму.