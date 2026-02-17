Гроші на купівлю американської зброї: Україні виділяють нову допомогу

Країна-партнерка України – Латвія – планує виділити 10 мільйонів євро на підтримку Києва. Гроші будуть надані в межах фонду PURL НАТО.

Яку допомогу надать Латвія?

Таке рішення у вівторок, 17 лютого, ухвалив уряд країни, про що повідомила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня.

Наголошується, що ці кошти будуть використані для закупівлі озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні захищатися.

Закупівлі здійснюватимуться у США — нашого стратегічного партнера, що забезпечить надійну та якісну допомогу,

– написала Евіка Сіліня.

Зверніть увагу! Внесок Латвії здійснюється в межах 0,25% від ВВП, що підтверджує підтримку України.

Нагадаємо, що раніше країна виділила для Києва 125 тисяч євро. Кошти передбачалися для відновлення енергосистеми та забезпечення безперебійного електропостачання. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

27 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Києві двосторонні переговори з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже.

Сибіга висловив вдячність Латвії за підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення. Загалом обсяг допомоги уже перевищив 1,6% латвійського ВВП.

Йдеться про зброю, боєприпаси, підготовку військовослужбовців, фінансову підтримку. Вдячні Латвії також за приєднання до PURL і за нещодавню передачу 42 бронетранспортерів "PATRIA 6x6",

– зазначив Андрій Сибіга.

Зауважте! Окремо представники двох країн зосередилися на підтримці енергетичного сектору. Україна висловила подяку за додатковий внесок Латвії у розмірі 125 тисяч євро, який сприятиме відновленню об'єктів енергетики, безперебійному електропостачанню та стабілізації енергосистеми.

Хто ще надав допомогу у межах програми PURL?