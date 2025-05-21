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Економіка Соцвиплати Як виплатити лікарняні суміснику за 7 кроків
21 травня, 17:18
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Як виплатити лікарняні суміснику за 7 кроків

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • З 4 квітня діють нові правила виплати лікарняних, які дозволяють отримувати виплати за основним місцем роботи та за сумісництвом.
  • Сумісники, які мають доглядати за хворою дитиною чи йти у відпустку по вагітності та пологах, можуть отримувати часткову оплату лікарняних, якщо вони працюють більше року.

З 4 квітня почали діяти нові правила виплати лікарняних. Тепер виплати можна отримати не лише за основним місцем роботи, а й за сумісництвом.

Хто має право на лікарняні виплати

Виплата лікарняних за основним місцем роботи та за сумісництвом дещо відрізяється, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ

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Працівник має право отримати за основним місцем роботи або місцем роботи за сумісництвом допомогу:

  • з тимчасової непрацездатності;
  • догляду за хворою дитиною;
  • по вагітності та пологах.

З 4 квітня 2025 року сумісники, які здійснюють догляд за хворою дитиною чи ідуть у відпустку по вагітності та пологах, також матимуть право на часткову оплату їх лікарняних за рахунок роботодавця. Якщо працівник, який оформлений сумісником, перебуває у трудових відносинах із роботодавцем:

  • більше року, розрахунковий період для обчислення лікарняного становить 12 календарних місяців;
  • менше року, середньоденний для обчислення лікарняного розраховується за повні календарні місяці з 1 по 1 число, що передують місяцю, у якому настав страховий випадок;
  • не відпрацював повного місяця, середньоденний слід обчислювати за період з дати укладення трудових відносин до дати настання страхового випадку.

Як виплатити лікарняні

Алгоритм виплат за лікарняними такий:

  1. Працівник звертається до лікаря для встановлення факту тимчасової непрацездатності;
  2. Лікар за результатами огляду створює медичний висновок, на підставі якого формують листок непрацездатності;
  3. ПФУ створює лікарняний в електронному реєстрі та передає його роботодавцям за основним місцем роботи та за сумісництвом;
  4. Роботодавець за основним місцем роботи отримує листок непрацездатності, формує заявку-розрахунок та направляє до ПФУ;
  5. Роботодавець за місцем роботи за сумісництвом отримує копію листка непрацездатності, формує заявку-розрахунок та направляє до ПФУ;
  6. ПФУ опрацьовує отримані заявки та фінансує кошти на окремі рахунки кожного роботодавця;
  7. Роботодавці виплачують допомогу працівнику.

Важливо! Під час обчислення виплати за лікарняним суміснику визначати розрахунковий період, і як наслідок середньоденний заробіток, потрібно виключно за період його роботи за сумісництвом.