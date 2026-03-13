Кешбек на пальне буде лімітований: скільки грошей насправді отримають водії

Компенсацію витрат на пальне можуть лімітувати сумами від 500 до 1 000 гривень. Уряд планує встановити фіксований розмір "повернення" коштів – незалежно від кількості пального, яке купуватимуть українці.

Яким буде ліміт на кешбек за пальне?

Про те, які обмеження діятимуть щодо компенсації коштів за пальне, йдеться в коментарі Івана Пальчевського.

Комунікаційник Кабміну під одним з дописів у фейсбуці зазначив, що уряд планує обмежити кешбек на пальне. Ніби водії зможуть отримати фіксовану суму "повернення", незалежно від обсягів придбаного пального.

За цією програмою планується обмеження 1000 грн на споживача на місяць,

– написав Пальчевський.

Так він прокоментував Гліба Вишлінського, керівника Центру економічної стратегії, який написав, що банки обмежуватимуть кешбек на пальне в 500 гривень на місяць.

Зокрема Вишлінський написав, що банки мають платити зі свого ресурсу, тому кешбек буде меншим. А от держава може повернути більше коштів. Причина – у тому, що це бюджетні гроші, які фактично держава отримує з податків людей.

Що відомо про програму кешбеку на пальне?

Юлія Свириденко повідомила, що кешбек діятиме до 1 травня на всіх українських АЗС, які долучаться до програми. Зокрема вона пояснила, що будуть різні відсотки кешбеку залежно від виду пального.

15% кешбеку на дизельне пальне;

10% кешбеку на бензин;

5% кешбеку на автогаз.

Виплати будуть здійснені на базі програми "Національний кешбек", якою вже користуються 9,4 мільйона громадян,

– зазначила прем'єрка.

Водночас президент розповів, що програма створена для того, щоб підтримати споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу.

Міністерства економіки та енергетики України мають підготувати програму підтримки для тих наших людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок,

– пояснив Володимир Зеленський.

Зокрема президент анонсував допомогу для вразливих категорій суспільства у вигляді фінансової підтримки.

Що впливає на ситуацію з пальним в Україні та які наслідки?