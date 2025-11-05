Країна-союзниця допоможе Україні з газом: Зеленський повідомив деталі підтримки

Президент України Володимир Зеленський провів хорошу розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою. Литва є союзником України.

Що відомо про допомогу, яку готова надати Литва?

Зокрема Вільнюс дуже допомагає Києву від початку вторгнення, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі Зеленського.

Він відзначив, що Україна дуже цінує всю надану підтримку. І зараз, перед початком зими, коли держава потребує енергетичної підтримки, Литва знову готова допомогти.

Гітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це. Домовилися, що наші команди працюватимуть,

– написав Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що обидві сторони обговорили можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами. Ба більше, український лідер запропонував допомогу.

Будемо працювати, щоб було більше безпеки в нашому регіоні й у дружній Литві. Також узгодили наші позиції в дипломатії та скоординували заходи на найближчий час. Поінформував про ситуацію на полі бою,

– додав Зеленський.

Зауважте! Президент України заявив, що воїни лінію оборони тримають усупереч російським наративам у медіа.

Що ще відомо щодо Литви?

Нагадаємо, що Литва також припинила транзит нафтопродуктів "Лукойла" до Калінінграда. Про це повідомляє LRT.

Раніше компанія "Литовські залізниці" (LTG) перевозила до Калінінградської області продукти "Лукойла". Однак наразі буде дотримуватися нових санкцій.

Зокрема торік LTG перевезла до Калінінградської області 371 тисячу тонн нафтопродуктів, з них – 345 тисячі тонн припадали на продукцію "Лукойла".

Зверніть увагу! Жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин із "Лукойлом" або "Роснафтою".

Яка ситуація з газом в Україні?