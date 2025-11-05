Страна-союзница поможет Украине с газом: Зеленский сообщил детали поддержки
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Литвы Гитанасом Науседой помощь Украине с газом и газом перед началом зимы.
- Стороны также обсудили угрозы из Беларуси и скоординировали меры на ближайшее время, включая дипломатические позиции.
Президент Украины Владимир Зеленский провел хороший разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Литва является союзником Украины.
Что известно о помощи, которую готова предоставить Литва?
В частности Вильнюс очень помогает Киеву с начала вторжения, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети Зеленского.
Он отметил, что Украина очень ценит всю оказанную поддержку. И сейчас, перед началом зимы, когда государство нуждается в энергетической поддержке, Литва снова готова помочь.
Гитанас предложил поддержку по газу. Спасибо за это. Договорились, что наши команды будут работать,
– написал Владимир Зеленский.
Он также сообщил, что обе стороны обсудили возможные угрозы для Литвы из Беларуси из-за гибридных атак миграционными волнами и воздушными объектами. Более того, украинский лидер предложил помощь.
Будем работать, чтобы было больше безопасности в нашем регионе и в дружественной Литве. Также согласовали наши позиции в дипломатии и скоординировали меры на ближайшее время. Проинформировал о ситуации на поле боя,
– добавил Зеленский.
Заметьте! Президент Украины заявил, что воины линию обороны держат вопреки российским нарративам в медиа.
Что еще известно о Литве?
Напомним, что Литва также прекратила транзит нефтепродуктов "Лукойла" в Калининград. Об этом сообщает LRT.
Ранее компания "Литовские железные дороги" (LTG) перевозила в Калининградскую область продукты "Лукойла". Однако сейчас будет придерживаться новых санкций.
В частности в прошлом году LTG перевезла в Калининградскую область 371 тысячу тонн нефтепродуктов, из них – 345 тысячи тонн приходились на продукцию "Лукойла".
Обратите внимание! Ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "Лукойлом" или "Роснефтью".
Какова ситуация с газом в Украине?
Украина увеличила импорт газа за первое полугодие 2025, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. На это в основном повлияли российские атаки.
Больше всего газа приобрели у Швейцарии, Германии и Польши.