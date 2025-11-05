Что известно о помощи, которую готова предоставить Литва?

В частности Вильнюс очень помогает Киеву с начала вторжения, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети Зеленского.

Он отметил, что Украина очень ценит всю оказанную поддержку. И сейчас, перед началом зимы, когда государство нуждается в энергетической поддержке, Литва снова готова помочь.

Гитанас предложил поддержку по газу. Спасибо за это. Договорились, что наши команды будут работать,

– написал Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что обе стороны обсудили возможные угрозы для Литвы из Беларуси из-за гибридных атак миграционными волнами и воздушными объектами. Более того, украинский лидер предложил помощь.

Будем работать, чтобы было больше безопасности в нашем регионе и в дружественной Литве. Также согласовали наши позиции в дипломатии и скоординировали меры на ближайшее время. Проинформировал о ситуации на поле боя,

– добавил Зеленский.

Заметьте! Президент Украины заявил, что воины линию обороны держат вопреки российским нарративам в медиа.

Что еще известно о Литве?

Напомним, что Литва также прекратила транзит нефтепродуктов "Лукойла" в Калининград. Об этом сообщает LRT.

Ранее компания "Литовские железные дороги" (LTG) перевозила в Калининградскую область продукты "Лукойла". Однако сейчас будет придерживаться новых санкций.

В частности в прошлом году LTG перевезла в Калининградскую область 371 тысячу тонн нефтепродуктов, из них – 345 тысячи тонн приходились на продукцию "Лукойла".

Обратите внимание! Ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "Лукойлом" или "Роснефтью".

Какова ситуация с газом в Украине?