Литва віддаватиме 0․25% ВВП: як ще вона підтримуватиме Україну

Україні важливо продовжувати отримувати військову допомогу від країн-партнерів. Зокрема, Литва планує виділяти 0.25% ВВП на підтримку України.

Як Литва підтримуватиме Україну

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сьогодні разом із партнерами планується надання як військової техніки, так і навчання для українських сил. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на саміт "Підтримуй Україну" в ефірі телемарафону.

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Крім того, він зазначив необхідність посилення військової готовності України.

Ми повинні забезпечити військові потреби України. Ми будемо надавати 0.25% ВВП на військову підтримку України. Ми зараз повинні робити ще більше. Настав час лідерства. Ми, європейці, маємо взяти нашу відповідальність без жодної затримки,

– заявив президент Литви.

Гітанас Науседу також наголосив на тому, що важливо інвестувати в оборонний комплекс України та здійснювати більше спільних виробничих проєктів, оскільки технологічний потенціал країни є надзвичайно великим. Це дозволить зміцнити військові можливості та сприятиме подальшому розширенню.