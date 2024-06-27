Литва планує виділяти Україні 0,25% свого ВВП щороку

Литва пообіцяла щороку виділяти щонайменше 0,25% свого ВВП на підтримку безпеки та оборони України. Відповідне рішення прийняла Державна рада оборони на засіданні 26 червня.

Скільки Литва даватиме Україні

Відомо, що країна буде щорічно виділяти 190 мільйонів євро протягом наступних трьох років.

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Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що 0,25% ВВП обрали як «відправну точку», тому країна може перевищити цей відсоток.

13 червня він повідомив, що Литва надасть Україні новий пакет військової допомоги, включаючи бронемашини M113, боєприпаси калібру 5,56 міліметра, системи протидії дронам, розвідувальні дрони, генератори, польові ліжка та шини для вантажівок.

Як Литва допомагає Україні