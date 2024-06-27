Сколько Литва будет давать Украине

Известно, что страна будет ежегодно выделять 190 миллионов евро в течение следующих трех лет.

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Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что 0,25% ВВП выбрали как "отправную точку", поэтому страна может превысить этот процент.

13 июня он сообщил, что Литва предоставит Украине новый пакет военной помощи, включая бронемашины M113, боеприпасы калибра 5,56 миллиметра, системы противодействия дронам, разведывательные дроны, генераторы, полевые кровати и шины для грузовиков.

Как Литва помогает Украине