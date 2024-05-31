Ландсбергис намекнул, что Украина могла бы бить по российским военным целям на территории Беларуси, если Москва их туда переместит.
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Российские военные объекты должны быть уничтожены
Российские войска с самого начала полномасштабного вторжения расположены на территории Белоруссии. Оттуда они вторглись на в северные области Украины. Сейчас же они там расположены в тренировочных лагерях и с другими целями. Впрочем, существует гипотетическая возможность переброски из России в Беларусь вражеских войск для нанесения новых ударов по Украине.
Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны в России, может переместить их куда-то в другом месте, то я считаю, что выбор целей тоже нужно перенести,
– рассказал Габриэлюс Ландсбергис.
Отвечая на вопрос, должна ли бить Украина по целям в Беларуси, министр иностранных дел Литвы заметил, что он имеет в виду, что Украина должна иметь способность защищаться.
Запад разрешил Украине бить по целям в России
США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. Впрочем, будут и определенные ограничения. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что Украина начала получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.
Германия 31 мая также позволила Украине использовать немецкое оружие по территории России "в соответствии с международным правом" для защиты от российских ударов, которые враг наносит с приграничных территорий. Об этом сказал представитель правительства Штеффен Хебештрайт.
- Среди стран, что ранее разрешили использовать свое оружие по целям у России есть: Великобритания, Польша, Швеция, Франция, Канада, Чехия, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.