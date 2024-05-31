Ландсбергіс натякнув, що Україна могла б бити по російських військових цілях на території Білорусі, якщо Москва їх туди перемістить.
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Російські військові об'єкти мають бути знищені
Російські війська з самого початку повномасштабного вторгнення розташовані на території Білорусії. Звідти вони вторглись на у північні області України. Зараз же вони там розташовані у тренувальних таборах та з іншими цілями. Втім, існує гіпотетична можливість перекидання з Росії у Білорусь ворожих військ для завдання нових ударів по Україні.
Якщо Росія, побоюючись, що цілі можуть бути обстріляні в Росії, може перемістити їх кудись в іншому місці, то я вважаю, що вибір цілей теж потрібно перенести,
– розповів Габріелюс Ландсбергіс.
Відповідаючи на питання, чи повинна бити Україна по цілях у Білорусі, міністр закордонних справ Литви зауважив, що він має на увазі, що Україна повинна мати здатність захищатися.
Захід дозволив Україні бити по цілях у Росії
США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Втім, будуть і певні обмеження. Прессекретар президента Сергій Нікіфоров зазначив, що Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.
Німеччина 31 травня також дозволила Україні використовувати німецьку зброю по території Росії "відповідно до міжнародного права" для захисту від російських ударів, які ворог завдає із прикордонних територій. Про це сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт.
- Серед країн, що раніше дозволили використовувати свою зброю по цілях у Росії є: Велика Британія, Польща, Швеція, Франція, Канада, Чехія, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва.