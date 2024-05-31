Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що пошукові операції серед завалів житлового будинку тривають і досі, там працюють рятувальники. За її словами, під руїнами розбитої п'ятиповерхівки ще щонайменше четверо людей.

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Що сталось у Харкові

Анна Черненко зазначила, що однією з цілей росіян цієї ночі стала житлова багатоповерхівка у Харкові, де мирно спали люди.

П'ятий, четвертий та частина третього поверху просто знесені. На п'ятому поверсі спав чоловік, якому було 29 років, кілька годин тому рятувальники змогли знайти його тіло, на жаль, він загинув,

– сказала вона.

Росіяни застосовують звичну для себе тактику, коли б'ють ракетами один раз і за декілька хвилин повторюють це знову. Ворог атакував Новобаварський район у Харкові. За словами Черненко, по багатоповерхівках випустили 6 ракет, на щастя, не всі вони влучили в будівлі, однак частина завдала значних ушкоджень.

Одна ракета розбила будинок, в якому ночували люди. Друга вдарила біля цивільного швейного цеху, де загинув охоронець. Ще одна ракета влучила в адміністративну будівлю, поруч був магазинчик, який майже вщент розбитий,

– зауважила вона.

Результати атак

Унаслідок ракетних атак Росії, у десятках будинків вибиті вікна та зруйновані стелі. За даними обласної військової адміністрації, через обстріли цієї ночі у Харкові 5 загиблих та 26 поранених, ймовірно, ця цифра зростатиме. Серед постраждалих є діти – дівчинка 11 років та хлопчик 12 років. Також є люди, яких продовжують шукати під завалами й досі.

Мешканка будинку, по якому поцілили російські ракети, розповіла як їй вдалось вибратись. Вона додала, що в домі залишились ще мама та чоловік.

Я була в коридорі біля дверей. Хотіла підмести скло після першого удару, коли стався другий. Той вибух був дуже сильний і все повалилось,

– розповіла постраждала харків'янка.

Ситуація у регіоні

Кореспондентка зазначила, що ворог атакує не лише Харків, але й область, там також є поранені. Вовчанськ досі під ударами Росії. Евакуація з цього міста, через безпекові заходи, на жаль, призупинена.

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Хоча евакуація із самого міста не відбувається, але населення продовжують вивозити з-під Вовчанська та сіл довкола. Людей, які можуть вийти з міста, забирають на певних безпекових точках. Нещодавно там постраждав волонтер зі Швейцарії, який займається евакуацією тварин,

– підкреслила Анна Черненко.

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