Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что поисковые операции среди завалов жилого дома продолжаются до сих пор, там работают спасатели. По ее словам, под руинами разбитой пятиэтажки еще по меньшей мере четыре человека.

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Что произошло в Харькове

Анна Черненко отметила, что одной из целей россиян этой ночью стала жилая многоэтажка в Харькове, где мирно спали люди.

Пятый, четвертый и часть третьего этажа просто снесены. На пятом этаже спал мужчина, которому было 29 лет, несколько часов назад спасатели смогли найти его тело, к сожалению, он погиб,

– сказала она.

Россияне применяют привычную для себя тактику, когда бьют ракетами один раз и через несколько минут повторяют это снова. Враг атаковал Новобаварский район в Харькове. По словам Черненко, по многоэтажкам выпустили 6 ракет, к счастью, не все они попали в здания, однако часть нанесла значительные повреждения.

Одна ракета разбила дом, в котором ночевали люди. Вторая ударила возле гражданского швейного цеха, где погиб охранник. Еще одна ракета попала в административное здание, рядом был магазинчик, который почти полностью разбит,

– отметила она.

Результаты атак

В результате ракетных атак России, в десятках домов выбиты окна и разрушены потолки. По данным областной военной администрации, из-за обстрелов этой ночью в Харькове 5 погибших и 26 раненых, вероятно, эта цифра будет расти. Среди пострадавших есть дети – девочка 11 лет и мальчик 12 лет. Также есть люди, которых продолжают искать под завалами до сих пор.

Жительница дома, по которому попали российские ракеты, рассказала как ей удалось выбраться. Она добавила, что в доме остались еще мама и муж.

Я была в коридоре у дверей. Хотела подмести стекло после первого удара, когда произошел второй. Тот взрыв был очень сильный и все повалилось,

– рассказала пострадавшая харьковчанка.

Ситуация в регионе

Корреспондентка отметила, что враг атакует не только Харьков, но и область, там также есть раненые. Волчанск до сих пор под ударами России. Эвакуация из этого города, из-за мер безопасности, к сожалению, приостановлена.

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Хотя эвакуация из самого города не происходит, но население продолжают вывозить из-под Волчанска и сел вокруг. Людей, которые могут выйти из города, забирают на определенных безопасных точках. Недавно там пострадал волонтер из Швейцарии, который занимается эвакуацией животных,

– подчеркнула Анна Черненко.

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