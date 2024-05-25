Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів про наслідки ворожого удару по Шевченківському районі Харкова. Відомо, що ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області Росії.

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Є поранені

Також зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Зазнали пошкоджень також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки.

На жаль. є поранені. Станом на 20:30 відомо про 13 поранених, серед них 13-річний хлопець. Він у важкому стані.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції. Вони фіксують черговий воєнний злочин Росії.

Росія вдарила по "Епіцентру" в Харкові