Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів про наслідки ворожого удару по Шевченківському районі Харкова. Відомо, що ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області Росії.
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Є поранені
Також зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Зазнали пошкоджень також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки.
На жаль. є поранені. Станом на 20:30 відомо про 13 поранених, серед них 13-річний хлопець. Він у важкому стані.
На місці працюють прокурори та слідчі поліції. Вони фіксують черговий воєнний злочин Росії.
Росія вдарила по "Епіцентру" в Харкові
- Росія ввечері 25 травня завдала чергового удару по Харкову. Ворог поцілив у гіпермаркет "Епіцентр", там спалахнула масштабна пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що на момент ворожого удару у "Епіцентрі" перебувало близько 200 людей. Крім цього, 15 працівників гіпермаркету не виходять на зв'язок.
- Внаслідок прильоту виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. Речник Харківської міської прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що у торгівельному центрі загорілися лакофарбові вироби, деревина, також спалахнула обшивка магазину та товари, які були розташовані всередині.
- Відомо про 2 загиблих та 35 постраждалих. Крім цього, відомо також про зниклих безвісти. Місцева влада наголошувала, що сигнали повітряної тривоги точно лунали, однак не всі встигли зреагувати. Кількість людей, які перебували у гіпермаркеті на момент удару, будуть рахувати по відеокамерах.