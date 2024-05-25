Деталі щодо обстрілу розповів Ігор Терехов під час спілкування з журналістами. Він наголосив, що внаслідок цього обстрілу також є постраждалі.

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4 приліт у Харкові за день

Близько о 19:16 в Харкові вкотре за день пролунали вибухи. Ворог вдарив по центральній частині міста. За словами Терехова, попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300.

Російські військові цинічно атакували цивільну інфраструктуру. Наразі рятувальники обстежують місця прильоту.

За сьогодні це вже 4 приліт. Ворог вчергове вдарив по цивільній інфраструктурі. Тут розташоване відділення "Нової пошти", барбершоп, невеличке кафе. Співробітники ДСНС обстежують місце влучання,

– повідомив Терехов.

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Станом на 20:20 відомо про 14 постраждалих внаслідок центральної частини Харкова. Серед постраждалих також є підліток 13 років – його госпіталізували.

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