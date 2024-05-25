Поки рятувальники ліквідовували пожежу в "Епіцентрі", окупанти здійснили удар по Центральному парку в Харкові, який є місцем скупчення людей.

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За крок до трагедії

Втім, на щастя, за словами мера міста Терехова, снаряд, випущений росіянами, не розірвався. Наразі його розміновують.

Після того, як було влучання в ТЦ, було влучання в Центральний парк. На щастя, ця ракета не розірвалася. Там ніхто не постраждав. Зараз співробітники ДСНС розміновують цей снаряд,
– повідомив міський голова.

Зазначається, що боєприпас влучив у землю біля спортивного майданчика. Терехов поділився фото з місця влучання снаряду.

удар по центральному парку харкова 25 травня

Російський снаряд не здетонував / Фото Ігор Терехов

Удар по "Епіцентру" в Харкові: що відомо

  • В обідню годину, близько 16:06 у Харкові пролунав вибух. Місцева влада повідомила про влучання на Салтівці.
  • Згодом стало відомо, що ворог вдарив по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".
  • За словами Терехова, у ТЦ могло перебувати близько 200 відвідувачів.
  • Голова ОВА Синєгубов уточнив, що частина людей вийшла за сигналом повітряної тривоги, а частина могла лишитися у будівлі на момент удару. Йдеться про близько сотню осіб.
  • Станом на 19:00 є інформація про 2 загиблих. Вони були співробітниками гіпермаркету. Крім того, понад 30 людей отримали поранення.
  • Рятувальники гасять пожежу, площею понад 10 тисяч квадратних метрів.
  • Велика кількість людей вважається зниклою безвісти. Точну цифру осіб, які перебували в "Епіцентрі" на момент атаки, буде встановлено за допомогою відео з камер спостереження.
  • У прокуратурі повідомили, що по "Епіцентру" було завдано удар двома авіаційними снарядами УМПБ Д-30.
  • Президент Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Харкова. Глава держави зауважив, що, якби союзники надали потрібну кількість ППО, трагедії вдалося б уникнути.