Поки рятувальники ліквідовували пожежу в "Епіцентрі", окупанти здійснили удар по Центральному парку в Харкові, який є місцем скупчення людей.
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За крок до трагедії
Втім, на щастя, за словами мера міста Терехова, снаряд, випущений росіянами, не розірвався. Наразі його розміновують.
Після того, як було влучання в ТЦ, було влучання в Центральний парк. На щастя, ця ракета не розірвалася. Там ніхто не постраждав. Зараз співробітники ДСНС розміновують цей снаряд,
– повідомив міський голова.
Зазначається, що боєприпас влучив у землю біля спортивного майданчика. Терехов поділився фото з місця влучання снаряду.
Російський снаряд не здетонував / Фото Ігор Терехов
Удар по "Епіцентру" в Харкові: що відомо
- В обідню годину, близько 16:06 у Харкові пролунав вибух. Місцева влада повідомила про влучання на Салтівці.
- Згодом стало відомо, що ворог вдарив по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".
- За словами Терехова, у ТЦ могло перебувати близько 200 відвідувачів.
- Голова ОВА Синєгубов уточнив, що частина людей вийшла за сигналом повітряної тривоги, а частина могла лишитися у будівлі на момент удару. Йдеться про близько сотню осіб.
- Станом на 19:00 є інформація про 2 загиблих. Вони були співробітниками гіпермаркету. Крім того, понад 30 людей отримали поранення.
- Рятувальники гасять пожежу, площею понад 10 тисяч квадратних метрів.
- Велика кількість людей вважається зниклою безвісти. Точну цифру осіб, які перебували в "Епіцентрі" на момент атаки, буде встановлено за допомогою відео з камер спостереження.
- У прокуратурі повідомили, що по "Епіцентру" було завдано удар двома авіаційними снарядами УМПБ Д-30.
- Президент Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Харкова. Глава держави зауважив, що, якби союзники надали потрібну кількість ППО, трагедії вдалося б уникнути.