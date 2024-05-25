Поки рятувальники ліквідовували пожежу в "Епіцентрі", окупанти здійснили удар по Центральному парку в Харкові, який є місцем скупчення людей.

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За крок до трагедії

Втім, на щастя, за словами мера міста Терехова, снаряд, випущений росіянами, не розірвався. Наразі його розміновують.

Після того, як було влучання в ТЦ, було влучання в Центральний парк. На щастя, ця ракета не розірвалася. Там ніхто не постраждав. Зараз співробітники ДСНС розміновують цей снаряд,

– повідомив міський голова.

Зазначається, що боєприпас влучив у землю біля спортивного майданчика. Терехов поділився фото з місця влучання снаряду.

Російський снаряд не здетонував / Фото Ігор Терехов

Удар по "Епіцентру" в Харкові: що відомо