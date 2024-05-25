Пока спасатели ликвидировали пожар в "Эпицентре", оккупанты совершили удар по Центральному парку в Харькове, который является местом скопления людей.

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В шаге от трагедии

Впрочем, к счастью, по словам мэра города Терехова, снаряд, выпущенный россиянами, не разорвался. Сейчас его разминируют.

После того, как было попадание в ТЦ, было попадание в Центральный парк. К счастью, эта ракета не разорвалась. Там никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГСЧС разминируют этот снаряд,

– сообщил городской голова.

Отмечается, что боеприпас попал в землю возле спортивной площадки.

Терехов поделился фото с места попадания снаряда.

Российский снаряд не сдетонировал / Фото Игорь Терехов

Удар по "Эпицентру" в Харькове: что известно