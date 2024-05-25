Пока спасатели ликвидировали пожар в "Эпицентре", оккупанты совершили удар по Центральному парку в Харькове, который является местом скопления людей.

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В шаге от трагедии

Впрочем, к счастью, по словам мэра города Терехова, снаряд, выпущенный россиянами, не разорвался. Сейчас его разминируют.

После того, как было попадание в ТЦ, было попадание в Центральный парк. К счастью, эта ракета не разорвалась. Там никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГСЧС разминируют этот снаряд,
– сообщил городской голова.

Отмечается, что боеприпас попал в землю возле спортивной площадки.

Терехов поделился фото с места попадания снаряда.

удар по центральному парку харькова 25 мая

Российский снаряд не сдетонировал / Фото Игорь Терехов

Удар по "Эпицентру" в Харькове: что известно

  • В обеденное время, около 16:06 в Харькове раздался взрыв. Местные власти сообщили о попадании на Салтовке.
  • Впоследствии стало известно, что враг ударил по строительному гипермаркету "Эпицентр".
  • По словам Терехова, в ТЦ могло находиться около 200 посетителей.
  • Глава ОВА Синегубов уточнил, что часть людей вышла по сигналу воздушной тревоги, а часть могла остаться в здании на момент удара. Речь идет о около сотни человек.
  • По состоянию на 19:00 есть информация о двух погибших. Они являлись сотрудниками гипермаркета. Кроме того, более 30 человек получили ранения.
  • Спасатели тушат пожар площадью более 10 тысяч квадратных метров.
  • Большое количество людей считается пропавшими без вести. Точная цифра находившихся в "Эпицентре" на момент атаки будет установлена с помощью видео с камер наблюдения.
  • В прокуратуре сообщили, что по "Эпицентру" был нанесен удар двумя авиационными снарядами УМПБ Д-30.
  • Президент Зеленский отреагировал на жестокие обстрелы Харькова. Глава государства отметил, что если бы союзники предоставили нужное количество ПВО, трагедии удалось бы избежать.