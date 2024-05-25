Председатель ОВА Олег Синегубов в комментарии СМИ сообщил, что в результате атаки на строительный гипермаркет в Харькове погибли его сотрудники.

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Чиновник рассказал, что до сих пор часть сотрудников "Эпицентра" не выходит на связь. Поэтому они сейчас считаются пропавшими без вести.

Также часть посетителей могла находиться в гипермаркете на момент удара.

Известно о по меньшей мере 25 раненых. Количество пострадавших может возрасти.