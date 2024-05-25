Пресс-служба "Эпицентр К" опубликовала соответствующее сообщение в сети. Под публикацией украинцы выражают свои искренние соболезнования, передает 24 Канал.
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Сеть гипермаркетов подтвердила атаку
Сеть "Эпицентр К" подтвердила удар по гипермаркету в Харькове. На своей странице они опубликовали два сообщения.
В результате ужасного спланированного террористического удара российских войск по торговому центру Эпицентр в Харькове начался масштабный пожар, есть погибшие и раненые,
– сообщили в сети "Эпицентр К".
Как сообщили в администрации торгового центра, после объявления воздушной тревоги персонал сделал все возможное для скорейшей эвакуации посетителей и сотрудников. Впрочем, 2 удара по центральной части здания произошли буквально за считанные минуты после получения сигнала об опасности. Так, люди просто не успели среагировать.
Известно, что в результате удара погибли 2 сотрудника "Эпицентра". Еще 11 работников не выходят на связь.
На своей странице "Эпицентр К" также опубликовал два сообщения. Первая публикация с черным фоном и надписью "Харьков", а вторая – с черным логотипом сети магазинов.
"Эпицентр" подтвердил атаку: смотрите фото
Второе сообщение со страницы сети гипермаркетов: смотрите фото
Под публикациями украинцы оставляют десятки комментариев с соболезнованиями. Украинцы отмечают, что такой удар является циничным террористическим актом и настоящим военным преступлением.
Украинцы выражают соболезнования родным и близким погибших / Скриншоты из сети
Компания "Эпицентр" выражает печаль и глубокие соболезнования семьям погибших и раненых. Семьям работников будет оказана вся необходимая поддержка,
– добавили на официальной странице.
В компании также отметили, что не впервые гипермаркеты становятся объектом для удара. Так, с начала полномасштабного вторжения оккупанты полностью разрушили 6 ТЦ в Мариуполе, Чернигове, Буче, Харькове, Херсоне и Никополе. Еще часть гипермаркетов прекратила работу из-за постоянных обстрелов, боевых действий или оккупации.
"Эпицентр" в Харькове атаковали авиабомбами
- В Харькове в 16:02 прогремели мощные взрывы. Сначала Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался спальный район Харькова, однако впоследствии добавил, что прилеты произошли по зданию строительного гипермаркета.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты сбросили 2 авиабомбы на "Эпицентр". По предварительной информации, российские военные в очередной раз использовали УМПБ Д-30.
- На циничный обстрел оккупантов отреагировал Владимир Зеленский. Он отметил, что этот удар является очередным актом терроризма и призвал мир усиливать поддержку Украины.
- К сожалению, результате атаки погибли 2 человека, еще 25 – получили ранения. Также есть пропавшие без вести.
- Игорь Терехов сообщал, что во время атаки в гипермаркете было около 200 человек.